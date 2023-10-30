Кожевников ответил Уткину: «Раньше он жонглировал майонезом – теперь майонез жонглирует им. Майонезное поколение футбольных комментаторов

«Интересно. Я вдруг подумал, что про то, что «с молоком матери», практически всегда говорят мужчины. А ведь молоко матери – это одна из немногих вещей, которую мужчина ни ребенку, ни воспитаннику в принципе не в состоянии обеспечить. Читать Кожевникова не надо, там, как всегда, набор слов с майонезом. Я просто за фразу зацепился», – написал Уткин в телеграм-канале.

К сожалению, сейчас отношение к футболу скорее брезгливое. И из-за уровня игры, и из-за желтой журналистики, которая его поглотила. В этом процессе – сотни килограммов, целая фабрика. Кстати, и у нас в хоккее есть журналисты, которые в этой субстанции утонули.– Ребята, у меня к нашему футболу личный счет – прежде всего к той бригаде, которая на спутниковом канале его много лет обслуживала.– Для меня майонезное поколение футбольных комментаторов – символ нашей деградации.

Кстати, здесь отдам должное «Матч ТВ» – там людей хотя бы помыли-причесали, убрали депрессию. Появилась картинка – ярче, чем в хоккее, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.Каблуков о Хартли: «Другая хоккейная вселенная. У Боба постоянно были ко мне претензии, я терпел, не перешел на какой-то бубнеж. Потом все стало нормально» headtopics.com

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