Князя и княгиню Монако застали за объятиями на фоне слухов о разводе

Князя Монако Альбера II засняли за объятиями с супругой во время финала Кубка мира по регби на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Фото разместил People.

На кадре принцесса Шарлен позирует в объятиях супруга. Возлюбленные поцеловались на фоне победы ее родной ЮАР над Новой Зеландией. Команда обыграла соперников со счетом 12:11. Для выхода в свет принцесса Шарлен выбрала серое пальто, которое она надела поверх черного свитера с высоким воротом. 65-летний принц Альбер надел на матч белую рубашку и красный галстук, которые он сочетал с темно-синим пиджаком.

В конце августа стали распространяться сведения, что принцесса Монако Шарлен живет в Швейцарии, а со своим супругом, князем Альбером II, встречается «только по предварительной записи». Источник, близкий к паре, сообщил французской газете Voici, что Шарлен и Альбер только создают видимость того, что они пара.«Я не понимаю всех этих ранящих меня слухов о том, что она живет где-то в другом месте, в Швейцарии, и встречается с нами по предварительной записи. Это ложь. headtopics.com

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