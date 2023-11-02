Клэй Томпсон исполнил победный бросок за 0,2 секунды до сирены

Самым результативным игроком матча стал бигмен «Кингз» Домантас Сабонис. Он оформил дабл-дабл: 23 очка и 11 подборов. Именно он вывел гостей вперёд за 14 секунд до конца.

Ему ответил Клэй Томпсон, который реализовал бросок со средней дистанции за 0,2 до финальной сирены. Всего Клэй набрал 14 очков. Его партнёр по команде разыгрывающий Стефен Карри завершил матч с 21 очков и пятью подборами.

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

Келдон Джонсон перехватил мяч у Дюранта и исполнил победный лэй-ап за секунду до сиреныСегодня, 1 ноября, в Финиксе (США) на арене «Футпринт центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Финикс Санз» и «Сан-Антонио Спёрс». Прочитайте больше ⮕

Хуберт Хуркач первым с 2019 года подал 1 тыс. эйсов за один сезонПолуфиналист Уимблдона-2021, 11-я ракетка мира, 26-летний польский теннисист Хуберт Хуркач (рост 196 см) первым с 2019 года в ATP-туре исполнил более 1000 эйсов за сезон. Прочитайте больше ⮕

Захарова: МОК проявит нацизм, если не восстановит российских спортсменовВ МОК до этого заявили, что израильских спортсменов нельзя дискриминировать из-за действий правительства. Прочитайте больше ⮕

Цены на тыкву в Москве выросли больше, чем на 30%Цена за килограмм колеблется от 60 до 70 рублей. Прочитайте больше ⮕

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» может быть продлен до 2030 года по просьбам бизнес-сообществаБизнес-сообщество выступило за продление нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» до 2030 года Прочитайте больше ⮕

Эксперт заявил, что смерть человека можно предсказать за две недели до последнего вздохаПроцесс умирания начинается за две недели до последнего вздоха. Прочитайте больше ⮕