Клэй Томпсон реализовал победный 2-очковый за 0,02 сек до конца матча с «Сакраменто»

Томпсон за 3 секунды до конца встречи получил мяч от форварда Дрэймонда Грина, на дриблинге создал пространство для броска и за 0,02 секунды до конца встречи реализовал дальний двухочковый с сопротивлением Дэвиона Митчелла.

За 29 минут 4-кратный чемпион набрал 14 очков (6 из 15 с игры), сделал 2 подбора, 2 передачи и 3 блок-шота.Поражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости

Трехочковые Тайлера Хирро в концовке не спасли «Майами» от поражения в игре с «Нетс». «Хит» проиграли 4 матча кряду, они на 15-м месте на Востоке «Я все еще помню, что ты сказал». Стало известно, что произнес Стефен Карри перед тем, как поиздеваться над Диллоном Бруксом headtopics.com

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