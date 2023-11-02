Клэй Томпсон реализовал победный 2-очковый за 0,02 сек до конца матча с «Сакраменто»

Томпсон за 3 секунды до конца встречи получил мяч от форварда Дрэймонда Грина, на дриблинге создал пространство для броска и за 0,02 секунды до конца встречи реализовал дальний двухочковый с сопротивлением Дэвиона Митчелла.
За 29 минут 4-кратный чемпион набрал 14 очков (6 из 15 с игры), сделал 2 подбора, 2 передачи и 3 блок-шота.Поражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости
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