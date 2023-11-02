Клэй Томпсон показал «слишком маленький» и «покачал ребенка» после победного броска через Митчелла

Поражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости

Трехочковые Тайлера Хирро в концовке не спасли «Майами» от поражения в игре с «Нетс». «Хит» проиграли 4 матча кряду, они на 15-м месте на Востоке «Я все еще помню, что ты сказал». Стало известно, что произнес Стефен Карри перед тем, как поиздеваться над Диллоном Бруксом

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Клэй Томпсон реализовал победный 2-очковый за 0,02 сек до конца матча с «Сакраменто»Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон стал автором победного броска в домашней игре против «Сакраменто» (102:101). Прочитайте больше ⮕

Клэй Томпсон исполнил победный бросок за 0,2 секунды до сиреныЗащитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон принёс победу своей команде в матче с «Сакраменто Кингз», исполнив победный бросок за 0,2 секунды до финальной сирены. Прочитайте больше ⮕

Леброн Джеймс: «Лейкерс» продолжат становиться лучше»Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оценил состояние команды после победного матча с «Орландо» (106:103). Прочитайте больше ⮕

Эксперт Литовкин: американские солдаты пока что не самые жирные и медленныеЛитовкин: заявлять, что вся американская армия слишком ожиревшая и медлительная — это перебор. Прочитайте больше ⮕

«Нормативы сдают».Литовкин: заявлять, что вся американская армия слишком ожиревшая и медлительная – это перебор. Прочитайте больше ⮕

В США скончался пациент, которому пересадили сердце свиньиВторой на планете пациент, которому пересадили свиное сердце, умер примерно через 6 недель после операции Прочитайте больше ⮕