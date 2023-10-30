Кишинев обвинил Москву во 'вмешательстве' в ноябрьские выборы

"Российская Федерация оказывает влияние на местные выборы 5 ноября", тем самым"подрывая демократический процесс" в Молдавии, сказал Мустяца, заявив, что возглавляемое им ведомство располагает"перативной информацией, а также доказательствами", но не назвав эти доказательства.

"Российская Федерация оказывает влияние на местные выборы 5 ноября", тем самым"подрывая демократический процесс" в Молдавии, сказал Мустяца, заявив, что возглавляемое им ведомство располагает"перативной информацией, а также доказательствами", но не назвав эти доказательства.

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Молдавия обвинила Россию во вмешательстве в ноябрьские выборыРоссия якобы вмешивалась в предвыборную кампанию местных органов власти Молдавии. «Мы располагаем оперативной информацией, а также доказательствами, что Российская Федерация оказывает влияние на местные выборы 5 ноября», — заявил Глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяца. Прочитайте больше ⮕

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МИД Израиля заявил о вызове посла РФ из-за визита ХАМАС в МосквуМИД Израиля заявил о вызове российского посла из-за визита ХАМАС в Москву Прочитайте больше ⮕

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