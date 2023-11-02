Китай намерен достроить пятую станцию в Антарктиде к концу следующего года

Как пишет издание, 1 ноября началась 40-я китайская антарктическая исследовательская экспедиция. Научно-исследовательская поездка продлится более пяти месяцев. Ее ключевой задачей является строительство новой антарктической станции вблизи моря Росса. Она станет первой в Китае исследовательской станцией, посвященной тихоокеанскому сектору. Ее планируется завершить к февралю 2024 года.

Станция займет площадь 5244 квадратных метра. Она может вместить около 80 научных сотрудников летом и 30 человек зимой и предназначена для проведения многоуровневых, междисциплинарных наблюдательных и научных исследований. Члены научно-исследовательской группы прибудут на станцию ​​для завершения разгрузочно-монтажных работ в середине декабря. Строительство планируют завершить в течение 60 дней.Ранее Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу.

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