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Китай обнаружил иностранные точки метеослежения в стране

ВЕСТИ2 min.

Инспекция китайской службы безопасности, работе которой помогал Департамент метеорологии, была масштабной. Специалисты проверили более 3 тысяч метеостанций по всей стране. Кроме этого, провели расследование в отношении десятка зарубежных агентов по метеорологическому оборудованию. Результаты проверки оказались настораживающими: более чем в 20 регионах Китая были найдены точки метеослежения. Пункты были оборудованы незаконно и финансировались иностранными компаниями. Более того, некоторые станции располагались вокруг воинских частей и военно-промышленных предприятий. А часть из них находилась в основных районах производства зерна с целью анализа роста посевов и урожайности. Метеоточки работали исключительно в иностранных интересах. Все данные без разрешения передавались за границу. Китайским метеорологическим ведомствам информация с них вообще не поступала. Китай дипломатично не стал называть имена иностранным компаний, замешанных в скандале, хотя и без этого несложно догадаться, откуда могут расти ноги. "Когда у вас есть сеть метеостанций – по факту это сеть датчиков, которые привязаны к географическим точкам – вы можете получать достаточно интересную информацию. Как вы будете интерпретировать результаты, делать аналитику, исходя из этих данных, уже другой вопрос

Инспекция китайской службы безопасности, работе которой помогал Департамент метеорологии, была масштабной. Специалисты проверили более 3 тысяч метеостанций по всей стране. Кроме этого, провели расследование в отношении десятка зарубежных агентов по метеорологическому оборудованию. Результаты проверки оказались настораживающими: более чем в 20 регионах Китая были найдены точки метеослежения. Пункты были оборудованы незаконно и финансировались иностранными компаниями

. Более того, некоторые станции располагались вокруг воинских частей и военно-промышленных предприятий. А часть из них находилась в основных районах производства зерна с целью анализа роста посевов и урожайности. Метеоточки работали исключительно в иностранных интересах. Все данные без разрешения передавались за границу. Китайским метеорологическим ведомствам информация с них вообще не поступала. Китай дипломатично не стал называть имена иностранным компаний, замешанных в скандале, хотя и без этого несложно догадаться, откуда могут расти ноги. "Когда у вас есть сеть метеостанций – по факту это сеть датчиков, которые привязаны к географическим точкам – вы можете получать достаточно интересную информацию. Как вы будете интерпретировать результаты, делать аналитику, исходя из этих данных, уже другой вопро

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