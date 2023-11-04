Китай обнаружил иностранные точки метеослежения в стране

Инспекция китайской службы безопасности, работе которой помогал Департамент метеорологии, была масштабной. Специалисты проверили более 3 тысяч метеостанций по всей стране. Кроме этого, провели расследование в отношении десятка зарубежных агентов по метеорологическому оборудованию. Результаты проверки оказались настораживающими: более чем в 20 регионах Китая были найдены точки метеослежения. Пункты были оборудованы незаконно и финансировались иностранными компаниями

. Более того, некоторые станции располагались вокруг воинских частей и военно-промышленных предприятий. А часть из них находилась в основных районах производства зерна с целью анализа роста посевов и урожайности. Метеоточки работали исключительно в иностранных интересах. Все данные без разрешения передавались за границу. Китайским метеорологическим ведомствам информация с них вообще не поступала. Китай дипломатично не стал называть имена иностранным компаний, замешанных в скандале, хотя и без этого несложно догадаться, откуда могут расти ноги. "Когда у вас есть сеть метеостанций – по факту это сеть датчиков, которые привязаны к географическим точкам – вы можете получать достаточно интересную информацию. Как вы будете интерпретировать результаты, делать аналитику, исходя из этих данных, уже другой вопро

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