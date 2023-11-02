Китай принял меры, согласившись с Западом насчет «катастрофической» опасности искусственного интеллекта

Китай, Великобритания, США, ЕС и Австралия согласились с тем, что искусственный интеллект представляет потенциально катастрофический риск для человечества, в первой международной декларации, посвященной быстро развивающейся технологии.

Мишель Донелан, министр по технологиям Великобритании, заявила журналистам: “Впервые страны согласились с тем, что нам нужно не только независимо, но и коллективно рассматривать риски, связанные с пограничным искусственным интеллектом”.

Донелан открыла саммит, сказав своим коллегам-участникам, что развитие искусственного интеллекта “нельзя оставлять на волю случая, пренебрегать им или поручать только частным субъектам”. К ней присоединились на сцене министр торговли США Джина Раймондо и вице-министр науки и технологий Китая У Чжаохуэй, продемонстрировав редкое проявление глобального единства. headtopics.com

Китай подписал декларацию, которая включала предложение: “Мы приветствуем усилия международного сообщества по сотрудничеству в области искусственного интеллекта для содействия инклюзивному экономическому росту, устойчивому развитию и инновациям, защите прав человека и основных свобод, а также укреплению общественного доверия к системам искусственного интеллекта для полной реализации их потенциала”.

Однако пока что существует мало международного согласия по поводу того, как может выглядеть глобальный набор правил в области искусственного интеллекта или кто должен их разрабатывать. Вместо этого Раймондо использовала саммит, чтобы объявить об отдельном американском институте безопасности искусственного интеллекта в рамках Национального института стандартов и технологий страны, который она назвала “нейтральной третьей стороной для разработки лучших в своем классе стандартов”, добавив, что институт разработает свои собственные правила безопасности и тестирования. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

«Гораздо умнее людей»: Илон Маск считает ИИ одной из самых главных угроз человечествуСлишком активное развитие искусственного интеллекта, несомненно, пугает многих. Прочитайте больше ⮕

Маск предупредил о смертельной угрозе ИИ для человечестваБизнесмен считает, что при успешном применении искусственного интеллекта у людей будут огромные возможности. Прочитайте больше ⮕

Скарлетт Йоханссон подала в суд на ИИ из-за использования её голоса и внешностиПо информации издания Variety, актриса Скарлет Йоханссон направила судебный иск на приложение искусственного интеллекта, которое без разрешения использовало её имя и изображение в рекламе. Прочитайте больше ⮕

Просмотр «Миссии невыполнима 7» заставил Джо Байдена ещё больше бояться ИИПо информации издания Variety, президент США Джо Байден посмотрел «Миссию невыполнима 7» и ещё больше стал опасаться развития искусственного интеллекта. Прочитайте больше ⮕

Джо Байден посмотрел «Миссию невыполнима 7» и стал ещё больше бояться ИИПо информации издания Variety, президент США Джо Байден посмотрел «Миссию невыполнима 7» и ещё больше стал опасаться развития искусственного интеллекта. Прочитайте больше ⮕

Полковник Макгрегор: Путин хочет закончить притеснение своих граждан в миреРоссийский лидер не желает воевать с Западом или НАТО, считает экс-советник Пентагона. Прочитайте больше ⮕