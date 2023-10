Ким Кардашьян выпустила белье со встроенными сосками

Бюстгальтеры с искусственными сосками Кардашьян продемонстрировала на себе, показав, что рельеф такого белья хорошо прорисовывается сквозь одежду.

«Неважно, насколько жарко, вы будете всегда выглядеть так, будто замерзли. Иногда судьба жестока, но эти соски жестче», — говорит она в рекламной кампании. BTW, there's also a charity element to the new launch, SKIMS will be donating 10% of sales from the Ultimate Nipple Bra, as a one-time donation, to 1% for the Planet ... a network of businesses and environmental orgs working to support people and the planet.

Недавно Ким Кардашьян рассказала о своих заболеваниях кожи. Кардашьян призналась, что борется с акне, псориазом и угревой сыпью.

Прочитайте больше:

GazetaRu »

Кардашьян выпустила мужское нижнее белье и заработала миллион долларов за минутуАмериканская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян выпустила линию мужского нижнего белья бренда Skims и заработала миллион долларов за минуту. Согласно источникам издания, старт продаж стал особенно успешным для предпринимательницы. Количество заказов достигло 25 тысяч за первые пять минут. Прочитайте больше ⮕

Ким Кардашьян атаковала кошка Карла ЛагерфельдаКошка покойного дизайнера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт атаковала американскую телезвезду Ким Кардашьян. Бизнесвумен рассказала, что хотела взять с собой любимого питомца модельера на ежегодный бал Met Gala, который состоялся 2 мая при музее Метрополитен в Нью-Йорке, и решила перед этим с ней познакомиться. Прочитайте больше ⮕

Джулия Фокс обвинила Ким Кардашьян в копировании ее стиляМодель и актриса Джулия Фокс обвинила бизнесвумен Ким Кардашьян в копировании ее стиля. Бывшая возлюбленная Канье Уэста ответила на вопросы, сидя на детекторе лжи. Манекенщица обратила внимание на то, что телезвезда регулярно появляется на публике в нарядах, в которых она сама ранее уже выходила в свет. Прочитайте больше ⮕

Кошка Карла Лагерфельда атаковала Ким КардашьянКошка дизайнера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт атаковала звезду реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на новый эпизод реалити-шоу The Kardashians. Прочитайте больше ⮕

Мать Ким Кардашьян призналась в изменах мужуЗвезда реалити-шоу и мать клана Кардашьян Крис Дженнер призналась, что изменяла своему мужу Роберту. Ее слова передает Fox news . Прочитайте больше ⮕

Для EA Sports FC 24 вышел новый патч — он исправил критический баг и улучшил геймплейElectronic Arts выпустила уже четвёртое крупное обновление для EA Sports FC 24 — наследницы серии FIFA. Прочитайте больше ⮕