Киев требует от Анкары объяснения визита делегации из Ялты в Турцию

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Крымская делегация посетила территорию Турции с официальным визитом. Киевские власти призвали Анкару к объяснению ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Представители Ялты поучаствовали в заседании международной организации «Объединенные города и местные власти». Этот факт возмутил дипломатов МИД Украины. «МИД Украины требует у турецкой стороны объяснения по поводу визита в Турцию представителей российской администрации в Ялте», — отмечается в сообщении.

При этом российская и турецкая стороны провели продуктивные переговоры. Они обсудили возможность установления побратимских отношений Ялты с муниципальным районом Стамбула. Россия и Турция продолжают взаимодействовать по важным внешнеполитическим вопросам. Так, ранее президент РФ Владимир Путин пообщался с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по теме обострения палестино-израильского конфликта. headtopics.com

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