«МИД Украины требует у турецкой стороны объяснения по поводу визита в Турцию представителей российской администрации в Ялте», — говорится в материале издания со ссылкой на пресс-секретаря МИДа Олега Николенко.

По данным издания, стороны обсуждали возможность заключения побратимских отношений Ялты с муниципальным районом Стамбула. Пусть переговорят: зачем глава МИД Турции приехал в Киев И поможет ли это Анкаре восстановить зерновую сделку Ранее, 16 июня, сообщалось о назначении нового турецкого посла в Киеве, которым стал Мустафа Левент Билген. До этого он два года возглавлял дипмиссию Турции в ОАЭ.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Между тем Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. headtopics.com

Отдельные западные политические деятели также отмечают принадлежность полуострова России. В их числе лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, член палаты лордов Великобритании Ричард Балф и др.

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