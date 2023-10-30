Обеспечить одновременно оружием и Украину, и Израиль американцы не могут. Поэтому Тель-Авив получит всё и лучшее, а Киев — что осталось, но зато «старое и доброе».

Комплексы ПРО/ПВО Patriot и THAAD в количестве 12 батарей будут переброшены на Ближний Восток. Украинцам придется довольствоваться системами, создаваемыми в США в рамках программы FrankenSAM («ЗРК-Франкенштейн).

«Кулибины» из Вашингтона Программа «ЗРК-Франкенштейн» это попытка американских конструкторов отработать политический заказ и слепить для киевского режима систему ПВО, которая будет нести в себе элементы советских пусковых систем и западных ракет. headtopics.com

«Американские официальные лица называют это программой FrankenSAM, сочетающей передовые ракеты западного калибра класса «земля – воздух» с переоборудованными пусковыми установками советских времен или радарами, которые уже есть у украинских вооруженных сил», - пишет издание The New York Times.

Отвечающие за этот проект американские чиновники уверяют Киев, что украинцы получат в руки такое оружие, которое надежно закроет небо Украины от любых русских ракет. Патриотичный «Франкенштейн» Американским специалистам, как утверждает NYT, удалось оснастить советские ЗРК «Бук», которые ещё остались у ВСУ, ракетами RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder. Пентагон, заказчик «Франкенштейнов», уверен, что таким образом ему удастся насытить украинские ПВО хоть какими-то ракетами в преддверии зимы. Киев рассчитывает на доработку таким образом 17 сохранившихся «Буков». headtopics.com

В перспективе у американцев еще один проект для Украины. На этот раз, чтобы не тратиться на поставку Киеву новых комплексов Patriot, которые, по мнению американских специалистов, украинские ПВО используют «крайне неэффективно», Киев получит гибрид установки «Пэтриот» со старыми советско-украинскими радарами.

Россия Последние новости Прочитайте больше: aifonline »

Киев отчаянно выпрашивает 'оружие Франкенштейна'Киев, нуждаясь в усилении средств ПВО, просит Вашингтон реализовать проект FrankenSAM (образовано от имени 'Франкенштейн' и аббревиатуры от surface-to-air missile). Прочитайте больше ⮕

Киев отчаянно выпрашивает 'оружие Франкенштейна'Киев, нуждаясь в усилении средств ПВО, просит Вашингтон реализовать проект FrankenSAM (образовано от имени 'Франкенштейн' и аббревиатуры от surface-to-air missile). Прочитайте больше ⮕

Экс-премьер Украины Азаров назвал условие для визита Зеленского в МосквуКиевский режим не принимает решения самостоятельно, отметил политик. Прочитайте больше ⮕

Украинцы отказываются идти в ВСУ из-за Зеленского — СоскинУкраинцы не хотят воевать за киевский режим и отказываются вступать в ряды ВСУ из-за руководства страны, заявил в своём блоге на YouTube бывший... Прочитайте больше ⮕

СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и АлександровкуВ СЦКК сообщили, что сегодня утром украинские военнослужащие обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, посёлок Александровка и Горловку Прочитайте больше ⮕

Сакс предрекает Украине тройной коллапсИзвестный американский экономист Джеффри Сакс считает, что без изменения политики США на Украине киевский режим ждет катастрофа. Прочитайте больше ⮕