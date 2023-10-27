Кендрик Перкинс: «На месте «Лейкерс» я бы рассмотрел возможность обмена Джеймса Хардена»

Если вы хотите, чтобы Эй-Ди получал отличные возможности для легкого набора очков, как Джеймс делал это для Джоэла Эмбиида в прошлом сезоне, как насчет обмена? Когда там можно все проводить, чтобы включить туда Д’Анджело Расселла? 15 декабря? На месте Хардена я бы подумал над этим», – сказал Перкинс в эфире NBA Today.Кендрик Перкинс: «В НБА играют лучшие баскетболисты планеты. Любой, кто выиграл титул, на своем пути обыграл лучших соперников – значит, стал чемпионом мира.

Чарльз Баркли о Морэнте: «После второго раза я подумал: «Ну не может же он быть настолько тупым». От тебя требуется просто стучать мячом» Джей Уильямс: «За один матч Яннис и Дэйм показали больше, что подходят друг другу, чем Браун и Тейтум за семь лет карьеры»

«Клипперс» предлагали «Портленду» Терэнса Мэнна, пытаясь выменять Дрю Холидэя. В «Сиксерс» об этом узнали, поэтому хотят включить его в сделку по Хардену В «Филадельфии» «не восприняли всерьез» предложение «Никс» по Эмбииду. Сообщалось, что они готовы отдать Рэндла, Барретта, Робинсона, Фурнье и 2-3 пика headtopics.com

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Войнаровски представил актуальную информацию о возможном переходе Хардена в «Клипперс»Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в очередной раз высказался по поводу возможного обмена разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс». Прочитайте больше ⮕

Журналист Крис Хэйнс рассказал, что НБА потребует объяснений от «Филадельфии» по ХарденуСевероамериканский журналист и инсайдер TNT и Bleacher Report Крис Хэйнс прокомментировал ситуацию с отсутствием разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена на гостевом матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс». Прочитайте больше ⮕

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Христо Стоичков: «Месси – легенда. Он заслужил этот «Золотой мяч»«Я не выиграл «Золотой мяч», я выиграл лишь его часть, потому что без передач на меня, без Кумана в обороне, без Витора Байи я бы ничего не сделал. Прочитайте больше ⮕

Гарнетт требует отставки Мори с поста президента «Филадельфии Севенти Сиксерс»Один из лучших игроков НБА 2000-х годов Кевин Гарнетт раскритиковал президента «Филадельфии Севенти Сиксерс» Дэрила Мори из-за затянувшейся скандальной ситуации вокруг разыгрывающего команды Джеймса Хардена. Прочитайте больше ⮕

Хэмилтон: «Ред Булл» совсем не помогает Пересу, мне было бы очень сложно на его местеСемикратный чемпион мира, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил поддержку в адрес пилота «Ред Булл» Серхио Переса, заявив, что ему может быть психологически тяжело выступать за «быков», так как он зачастую сталкивается с внутрикомандной критикой, в том числе со стороны советника Хельмута Марко. Прочитайте больше ⮕