Квартиру Зеленского в Крыму продали на торгах за ₽44,3 млн

в Ливадии на юге Крыма продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

Об этом 30 октября сообщила пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений республики.

Дом Зеленских в Ялте продан на аукционе за 44,3 млн рублейДом, принадлежавший жене президента Украины Владимира Зеленского Елене, в Ялте продан на открытом аукционе за 44,3 млн рублей. Об этом в понедельник, 30 октября, свидетельствуют данные на портале ГИС Торги.Открытый аукцион состоялся в понедельник. На него были допущены два участника. Прочитайте больше ⮕

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