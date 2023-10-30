Квартира семьи Зеленского в Ялте ушла с молотка за 44,3 млн

Напомним, что трёхкомнатный пентхаус площадью более 120 квадратных метров Елена Зеленская купила ещё в 2013 году. При этом известно, что

Напомним, что трёхкомнатный пентхаус площадью более 120 квадратных метров Елена Зеленская купила ещё в 2013 году. При этом известно, что

Квартиру Зеленского в Крыму продали на торгах за ₽44,3 млнНационализированную квартиру семьи украинского лидера Владимира Зеленского в Ливадии на юге Крыма продали на аукционе за 44,3 млн рублей. Об этом 30... Прочитайте больше ⮕

Квартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублейНачальная стоимость лота составляла 24,6 миллиона рублей. Прочитайте больше ⮕

Дом Зеленских в Ялте продан на аукционе за 44,3 млн рублейДом, принадлежавший жене президента Украины Владимира Зеленского Елене, в Ялте продан на открытом аукционе за 44,3 млн рублей. Об этом в понедельник, 30 октября, свидетельствуют данные на портале ГИС Торги.Открытый аукцион состоялся в понедельник. На него были допущены два участника. Прочитайте больше ⮕

Стало известно о снижении вложений пенсионного фонда Норвегии в ценные бумаги РФПосол России в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил РИА Новости , что вложения норвежского пенсионного фонда в российские ценные бумаги за год снизились с $3,1 мдрд до $291 млн. Прочитайте больше ⮕

Холанд обогнал Роналду по голам в 2023-м за клуб и сборную23-летний форвард, сделавший дубль в дерби с «МЮ», забил 44 гола за «Ман Сити» и сборную Норвегии. Прочитайте больше ⮕

Российские силы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ за суткиВ Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ за сутки. Прочитайте больше ⮕