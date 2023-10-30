Квартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублей

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Национализированная квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в Крыму продана на аукционе за 44,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство имущественных отношений республики.

Квартира площадью 119,5 квадратных метров расположена в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма. Она была оформлена на жену Зеленского Елену. Аукцион прошел в электронном формате на официальной торговой площадке. В нем приняли участие два покупателя.

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Квартиру Зеленского в Крыму продали на торгах за ₽44,3 млнНационализированную квартиру семьи украинского лидера Владимира Зеленского в Ливадии на юге Крыма продали на аукционе за 44,3 млн рублей. Об этом 30... Прочитайте больше ⮕

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