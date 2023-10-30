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Квартиру Зеленского в Крыму продали на аукционе

 / Источник: lentaruofficial

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены Зеленской продали на открытом аукционе, который состоялся 30 октября. Победителем стала Липовецкая, которая заплатила за объект 44,3 миллиона рублей. Финальная цена превысила первоначальную на 20 миллионов.

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lentaruofficial

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены продали на открытом аукционе. Об этом сообщает «РИА Новости». Аукцион состоялся 30 октября. В торгах участвовали два человека — Ольга Липовецкая и Юлия Кальницкая. Победителем стала Липовецкая, которая заплатила за объект 44,3 миллиона рублей. Финальная цена превысила первоначальную на 20 миллионов. Госсовет Крыма сообщил о решении национализировать квартиру Зеленского 24 мая.

Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что та же участь ждет крупные винодельческие предприятия и банковские структуры. Он подчеркнул, что выполнит свое обещание и не позволит «врагам России» зарабатывать в Крыму. Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что рыночная стоимость квартиры Зеленских составляет около 23,9 миллиона рублей. По его словам, вырученные с продажи жилья средства пойдут на помощь бойцам, принимающим участие в специальной военной операции.

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