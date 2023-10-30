Квартиру Зеленского в Крыму продали на аукционе

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены продали на открытом аукционе. Об этом сообщает «РИА Новости». Аукцион состоялся 30 октября. В торгах участвовали два человека — Ольга Липовецкая и Юлия Кальницкая. Победителем стала Липовецкая, которая заплатила за объект 44,3 миллиона рублей. Финальная цена превысила первоначальную на 20 миллионов. Госсовет Крыма сообщил о решении национализировать квартиру Зеленского 24 мая.

Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что та же участь ждет крупные винодельческие предприятия и банковские структуры. Он подчеркнул, что выполнит свое обещание и не позволит «врагам России» зарабатывать в Крыму. Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что рыночная стоимость квартиры Зеленских составляет около 23,9 миллиона рублей. По его словам, вырученные с продажи жилья средства пойдут на помощь бойцам, принимающим участие в специальной военной операции.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

Квартиру Зеленского в Крыму продали на торгах за ₽44,3 млнНационализированную квартиру семьи украинского лидера Владимира Зеленского в Ливадии на юге Крыма продали на аукционе за 44,3 млн рублей. Об этом 30... Прочитайте больше ⮕

Квартира семьи Зеленского в Ялте ушла с молотка за 44,3 млнНационализированная квартира Владимира Зеленского в посёлке Ливадия городского округа Ялта в Крыму ушла с молотка: жильё продано на открытом аукционе за 44,3 миллиона рублей. Прочитайте больше ⮕

Снаряд попал в штаб-квартиру миротворцев ООН в ЛиванеВ штаб-квартиру Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), расположенную в городе Эн-Накура на юге Ливана, упал снаряд, но по информации организации, никто не пострадал. Прочитайте больше ⮕

ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по КрымуВ Минобороны России прокомментировали обстоятельства удара, нанесенного противником по Крыму в понедельник, 30 октября. Прочитайте больше ⮕

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, работавшего на украинских боевиков. Новости. Первый каналОн, как сообщили в ведомстве, собирал и передавал зарубежным кураторам сведения об оборонительных сооружениях в Крыму. Прочитайте больше ⮕

ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по КрымуВ Минобороны России прокомментировали обстоятельства удара, нанесенного противником по Крыму в понедельник, 30 октября. Прочитайте больше ⮕