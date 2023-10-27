Карта не той масти. Запад наступает на «карточный туризм» россиян

26 октября в некоторых русскоязычных Telegram-каналах появилась информация о том, что компания-владелец международной платежной системы Visa якобы запретила банкам соседних с Россией стран выпускать россиянам банковские карты. Уточнялось, что нарушение этого запрета будет грозить банкирам штрафом в миллион долларов.В качестве подтверждения в сообщениях приводился скриншот неопознанного документа на английском языке.

соглашается, что информация о запрете выпускать банковские карты для всех граждан России пока выглядит как вброс.При этом Ярмуш замечает: притеснение россиян зарубежными банками уже стало, к сожалению, привычной практикой во многих странах. И большинство зарубежных банков сейчас не открывают счета гражданину России без подтверждения, что данное лицо имеет вид на жительство в стране или, по крайней мере, получило рабочую визу.

Очевидно, что власти республики намерены с помощью новой меры покончить с «карточным туризмом», когда иностранцы, преимущественно россияне, приезжали в Казахстан буквально на несколько дней, чтобы оформить банковские карты.обращает внимание, что российские граждане действительно в течение определённого времени очень активно открывали счета в Казахстане, в том числе — в коммерческих целях. headtopics.com

Дискриминация россиян в банковской сфере уже заметна и при этом существует угроза усугубления проблемы, уверен Колташов: «Естественно, штрафные меры будут исходить не от банков. Центральную Азию буквально исколесили американские делегации, которые рассказывают о тех ужасах, которые ждут страны региона, в том числе Казахстан, если они не будут придерживаться антироссийской политики Запада»Считать это пустыми угрозами, по меньшей мере, недальновидно. Не стоит забывать, что система SWIFT — американская.

Так, ЦБ Таджикистана зафиксировал прирост карт в обращении на 45,5%, до 5 млн штук; в Узбекистане количество карт за 2022 год выросло на 26,2% (до 34,2 млн); в Азербайджане показатель повысился на 18,3%, (до 13,6 млн); в Белоруссии число карт за 2022 год выросло на 14,9% (до 18 млн); в Казахстане показатель увеличился на 8,35% (до 42,9 млн). headtopics.com

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