Как сообщили в Минобороны, на купянском направлении отражены девять атак ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
На краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ и нацгвардии в районах Григоровки и Кирово ДНР. Суточные потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и три пикапа. На донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Марьинки, Андреевки и Клещеевки ДНР. Общие потери противника составили до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля. Поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На южно-донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах Приютного Запорожской области, Новомихайловки, Никольского и Угледара ДНР. Противник потерял свыше 100 военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, а также пушку «Гиацинт-Б». headtopics.com
На запорожском направлении отражена атака ВСУ в районе Работино Запорожской области. Потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины и три пикапа. Поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица «Мста-Б».
На херсонском направлении уничтожено до 70 военнослужащих, три автомобиля. Поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также пушка «Гиацинт-Б». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 517 самолетов, 253 вертолета, 8431 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13019 танков и других боевых бронированных машин, 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14776 единиц специальной военной автомобильной техники. headtopics.com