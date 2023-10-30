Карен Хачанов — Макс Пёрселл: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга «Мастерса» в Париже

(43-й в рейтинге ATP) в матче первого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Поединок теннисистов поставлен третьим запуском на первом корте и начнётся не раньше 16:00 мск.

Напомним, Хачанов ведёт по личным встречам со счётом 1-0. Российский теннисист обыграл Пёрселла на его родине, в Австралии, а именно на турнире в Мельбурне в 2021 году — 7:6(5), 6:3. Соревнования в Париже завершатся 5 ноября. Действующий победитель турнира — датчанин Хольгер Руне.

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