Капитан Virtus.pro о топ-8 на TI12: «Cезон у нас провальный, поводов для радости мало»

Киберспортсмен признал, что в первой игре VP оказалась слабее по драфту. На второй карте Баршак и его тиммейты слишком торопились закончить игру, что сыграло на руку оппоненту.

Первая карта, мне кажется, аутдрафт, особо даже сказать больше этого нечего. Тяжелый драфт, тяжелая игра, BetBoom молодцы. Вторая карта — мне кажется, что мы торопились в моментах. Просто вот этот какой-то кураж, что мы можем победить, мне кажется, где-то зарешал. Весело было играть, хотя всегда обидно проигрывать, особенно такие тяжелые игры. «Дота» — это игра момента. Ребята молодцы, удачи ребятам из BetBoom Team.Мы не рады этому результату.

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