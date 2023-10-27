Каори Сакамото выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в Канаде

. Её соотечественница Рино Мацуике стала третьей. Между ними в протоколе расположилась Ким Чхэ Ён из Южной Кореи.Фигурное катание. Гран-при ISU. Второй этап.

Ванкувер, Канада3. Рино Мацуике (Япония) — 66,29.7. Ринка Ватанабэ (Япония) — 57,52.10. Сара-Мод Дюпуа (Канада) — 52,17.Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в

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