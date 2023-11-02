Канадский хоккеист назвал самый запоминающийся момент, связанный с Овечкиным

Бывший защитник «Вашингтон Кэпиталз», а ныне игрок челябинского «Трактора» Мэдисон Боуи назвал самый запоминающийся момент, связанный с капитаном команды из столицы США Александром Овечкиным. Слова Боуи передает «Чемпионат».

«Самый запоминающийся момент, связанный с Овечкиным? Когда он поднимал Кубок и было видно, насколько он счастлив. Овечкин – тот игрок, на которого я приходил смотреть на матчи. Он отличный капитан, душа команды, на выездных играх мы сидели рядом в самолете, обменивались шутками по дороге в новые города», — сказал Боуи.

В ночь на 30 октября по московскому времени «Вашингтон» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, которая проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась победой «столичных» со счетом 3:1. Овечкин в этом матче набрал два очка, дважды выступив в роли ассистента. headtopics.com

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. Всего за карьеру в лиге россиянин провел 1355 матчей, в которых забросил 824 шайбы и сделал 669 результативных передач.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, всего команда выиграла четыре матча и уступила в четырех играх.

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