Канадский фигурист Дешам заявил, что страдает синдромом дефицита внимания: «Это напоминает американские горки»

«Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) напоминает американские горки. Это может усложнять жизнь, но в то же время подталкивает к тому, чтобы совершенствоваться.

Когда выхожу на соревнования, мне очень легко удается сконцентрироваться. В основном это проявляется дома, на ежедневной основе. Это создает трудности, которые приходится преодолевать, но также это помогает развитию взаимоотношений. Мы лучше узнаем друг друга и мы можем справляться с этим», – рассказал Дешам.Усова поздравила Ангелопола с 20-летием: «Оставайся таким же честным, искренним и добрым. Через все трудности мы пройдем вместе, несмотря ни на что»

Бетина Попова: «Программы Степановой и Букина – самые выдающиеся на данный момент. Шанаевой и Дрозду будет тяжело дойти до их уровня» «Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости headtopics.com

Бестемьянова о Гран-при в Красноярске: «У девочек был интересный турнир, и нельзя говорить о том, что он слабый. В отличие от мальчиков, они катались чисто» Крылова о травме Морозов: «Врачи сказали, что критических повреждений нет, но неделя как минимум без тренировок. Надеемся, успеет восстановиться к этапу в Москве»

Степанова и Букин идут на первом месте в общем зачете Гран-при России в танцах на льду, Худайбердиева и Базин – 2-е Багин о столкновении Шанаевой и Морозов: «Можно было подойти, извиниться, спросить «как ты?» А мужикам надо всегда на площадке смотреть на 360» headtopics.com

Елизавета Шанаева: «К хейту отношусь нормально. Писали, что мне надо было публично извиниться, я абстрагировалась от этого, прочитала и закрыла»

Россия Последние новости Прочитайте больше: sportsru »

Дешам и Стелатто-Дудек выиграли канадский этап Гран-при ISU, Павлова и Святченко — вторыеСегодня, 29 октября, в Ванкувере (Канада) на арене «Дог Митчелл Тандербёрд» проходит второй этап Гран-при ISU-2023/2024. Прочитайте больше ⮕

Законопроект о поддержке Израиля рассмотрят в Конгрессе на следующей неделеСпикер Палаты представителей Майк Джонсон подчеркнул, что ситуация в еврейском государстве 'требует незамедлительного внимания' Прочитайте больше ⮕

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что США подыскивают замену ЗеленскомуЭкс-глава правительства Украины Николай Азаров заявил, что американские власти разочарованы отсутствием результатов у команды Зеленского в противостоянии Киева с Москвой Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы беспределомГлава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале на фоне произошедшей ситуации в аэропорту Махачкалы заявил, что это должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов. Прочитайте больше ⮕

Израильский министр предложил Эрдогану забрать сторонников ХАМАС в ТурциюТурецкий президент ранее заявил, что Анкара 'объявит Израиль военным преступником' и сделает это перед лицом всего международного сообщества в свете обострения палестино-израильского конфликта Прочитайте больше ⮕

Комличенко: конечно, для меня проблема, что я выхожу в «Ростове» со скамейкиФорвард «Ростова» Николай Комличенко после матча 13-го тура МИР РПЛ с «Локомотивом» (1:0) заявил, что выход со скамейки запасных – это проблема для него. Прочитайте больше ⮕