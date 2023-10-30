Канадский фигурист Дешам заявил, что страдает синдромом дефицита внимания: «Это напоминает американские горки»

«Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) напоминает американские горки. Это может усложнять жизнь, но в то же время подталкивает к тому, чтобы совершенствоваться.
Когда выхожу на соревнования, мне очень легко удается сконцентрироваться. В основном это проявляется дома, на ежедневной основе. Это создает трудности, которые приходится преодолевать, но также это помогает развитию взаимоотношений. Мы лучше узнаем друг друга и мы можем справляться с этим», – рассказал Дешам.Усова поздравила Ангелопола с 20-летием: «Оставайся таким же честным, искренним и добрым. Через все трудности мы пройдем вместе, несмотря ни на что»
Бетина Попова: «Программы Степановой и Букина – самые выдающиеся на данный момент. Шанаевой и Дрозду будет тяжело дойти до их уровня» «Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости headtopics.com
Бестемьянова о Гран-при в Красноярске: «У девочек был интересный турнир, и нельзя говорить о том, что он слабый. В отличие от мальчиков, они катались чисто» Крылова о травме Морозов: «Врачи сказали, что критических повреждений нет, но неделя как минимум без тренировок. Надеемся, успеет восстановиться к этапу в Москве»
Степанова и Букин идут на первом месте в общем зачете Гран-при России в танцах на льду, Худайбердиева и Базин – 2-е Багин о столкновении Шанаевой и Морозов: «Можно было подойти, извиниться, спросить «как ты?» А мужикам надо всегда на площадке смотреть на 360» headtopics.com
Елизавета Шанаева: «К хейту отношусь нормально. Писали, что мне надо было публично извиниться, я абстрагировалась от этого, прочитала и закрыла»