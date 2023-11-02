Канадский хоккеист завершил карьеру в 19 лет из‑за многочисленных сотрясений и риска ранней деменции

Врачи сказали, что МРТ показала наличие в моем мозгу повреждения размером 25×17 миллиметров. У меня есть риск развития ХТЭ (хронической травматической энцефалопатии) и раннего начала деменции, — написал хоккеист в социальной сети. В текущем сезоне хоккеист провел за «Шарлоттаун Айлендерс» в Главной юниорской лиги Квебека четыре игры без набранных очков и с 15 минутами штрафа.

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