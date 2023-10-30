«У Украины есть право на суверенитет над своей территорией, однако причиной проблемы стали вмешательство Запада в дела Киева и провокации в адрес России», — сообщил Ямама в интервью «РИА Новости».

Руководитель египетской партии назвал Россию великим государством и указал на то, что все усилия, которые сейчас принимает руководство страны в вопросе кризиса на Украине, направлены на национальную безопасность.«Необходимо учитывать это, поскольку свобода не является абсолютной», — подытожил Ямама.

Умерить тыл: российская армия нанесла 19 ударов по военным объектам Украины Уничтожены пункты размещения боевиков и наемников В этот день министр обороны России Сергей Шойгу назвал бесперспективными планы НАТО подорвать безопасность России, несмотря на то, что власти США и страны-члены НАТО продолжают серьезно рассчитывать на то, что у них это получится, а также на то, что им удастся лишить российскую армию и простых граждан воли к сопротивлению. headtopics.com

Еще 23 августа 2022 года бывший глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван в интервью Radio Universum отмечал, что приближение НАТО к границам России спровоцировало начало спецоперации на Украине. Он отметил, что американцы не только проигнорировали предупреждение России, но и вскоре после этого пообещали Грузии и Украине возможность вступления в альянс, чем «подлили масла в огонь».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. headtopics.com

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