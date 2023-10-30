"Единственный способ, как она (война) может произойти, это если такая страна, как Украина, стремится к более масштабному конфликту и сумеет втянуть США", – написал Рамасвами в соцсети X.

Ранее он заявил, что Вашингтону следует как можно быстрее урегулировать конфликт на Украине. Для этого нужно согласиться на переход русскоговорящих регионов в состав РФ, а также отказаться от планов приема Киева в НАТО.не должна быть бесплатной. Еще одним ее условием должен быть "выход России из военного союза с Китаем".

Бизнесмен отметил, что Россия превосходит США по ядерному потенциалу, а также в сфере гиперзвуковых ракет. От Китая же в принципе зависит "современный уровень жизни США". Что же касается Украины, Рамасвами напомнил, что киевские власти запретили 11 оппозиционных партий, объединили в одну госструктуру все телевизионные СМИ, аРанее мнение о том, что headtopics.com

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