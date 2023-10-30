Как правильно спать, чтобы циркадные ритмы организма были в норме

Гипертония, сахарный диабет, снижение иммунитета – из-за чего возникают эти проблемы со здоровьем? Причин множество, но есть одна, общая для всех: это нарушение циркадных ритмов. В программе"О самом главном" на канале"Россия" телеведущий Александр Мясников объяснил, чем опасно нарушение циркадных ритмов.

Циркадные ритмы — это циклы в организме человека продолжительностью 24 часа, которые работают в фоновом режиме и поддерживают основные функции. Самым очевидным примером этих процессов считается цикл сна и бодрствования. Но это не единственный цикл, которому мы подчиняемся. На деле практически вся работа внутренних органов подчинена определенным циклам. Сюда входит и изменение температуры тела в течение суток, и ускорение и замедление работы пищеварительной системы, и выброс гормонов. Так, каждый гормон в организме вырабатывается в строго определенное время.

На этот цикл влияет дневной свет, который подает сигнал нашему мозгу вырабатывать необходимые для бодрствования гормоны. Вечером же, когда солнце уже зашло, наш организм вырабатывает мелатонин — гормон сна, который помогает заснуть и восстановиться во время ночного отдыха. Нарушение выработки мелатонина значительно повышает риск развития многих онкологических заболеваний. headtopics.com

"Поэтому если мы вечером засыпаем с включенным светом, либо просто в светлой комнате, мы сдвигаем свои биологические часы на позже. Если мы просыпаемся и включаем яркий свет, мы также сдвигаем биологические часы, – чем, кстати, пользуются люди, когда борются с бессонницей", – отметил доктор Мясников.Чтобы циркадные ритмы были в норме, старайтесь ложиться не позднее 22:00 и просыпаться около 6:00.

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