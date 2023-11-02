Как подружиться со стрессом и не страдать от него? Совет психолога

По его словам, положительное отношение к стрессу может как раз стимулировать иммунную систему противостоять болезням — в том числе раку. Психолог сослался на исследование американских учёных, опубликованное в научном журнале Health Psychology в 2012 году. В исследовании участвовали 30 000 человек, переживших стресс. Одни из них считали, что стресс вреден для их здоровья, другие никакой проблемы в нём не видели.

Он способствует скорейшему затягиванию ран, и помогает пищеварению, восстановлению клеток сердца, в целом положительно влияет на физическое самочувствие. Психолог считает, что стресс даже способен помочь справиться с раком. «Например, одна из реакций организма на стресс — учащенное дыхание. Человеку не хватает кислорода, это состояние называется гипоксией.

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