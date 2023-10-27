Как же жаль Игнашевича! Его «Балтику» в Казани добил чудесный штрафной

В составе «Рубина» отсутствовал дисквалифицированный ведущий нападающий Даку. Не сказать чтобы Мирлинд много забивал в РПЛ (только два гола), но всё же атака казанцев строится во многом на сильных качествах албанского новичка. Заменивший его в роли центрфорварда Фамейе не настолько хорошо цепляется за мяч.

В целом же был равный футбол, который скорее напоминал перетягивание каната. 22 крепких мужчины из «Рубина» и «Балтики» выполняли тяжёлую работу, а не творили на поле в холодную, снежную погоду. Множество единоборств, борьбы за подборы, простых решений на мяче. Напряжение создавали, прежде всего, стандарты и кроссы, когда у команд Рахимова и Игнашевича получалось доводить мяч до своих вингбеков у чужой штрафной.

После перерыва картина игры не поменялась. Футбол приносился в жертву результату. «Балтика» достаточно эффективно отодвигала «Рубин» от своей штрафной за счёт прессинга, и центрфорварду казанцев Фамейе никак не удавалось впервые встретиться с мячом в штрафной Латышонка. Впрочем, после часа матча калининградцы стали уставать, чуть-чуть «подсели». Команда Рахимова выдала хороший отрезок, правда, без голевых моментов. Игнашевич тут же отреагировал двойной заменой. headtopics.com

По такой игре всё мог решить один гол. Представить, что команды забьют два или больше было невозможно. Первый настоящий момент во втором тайме пришлось ждать до 82-й минуты, когда неудачная скидка защитника «Балтики» Остойича подарила шанс аргентинцу Ваде. Но какой сейв совершил Латышонок – просто слов нет!

Но через шесть минут Вада всё же взял реванш у Латышонка. Казанцы заработали опасный штрафной и опытный хавбек, сыгравший под сотню матчей во французской Лиге 1, блестяще исполнил стандарт. Тут голкипер не потащил. headtopics.com

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