Как относитесь к «Золотому мячу»?

Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт

Отметим, что фаворитами в борьбе за «Золотой мяч» — 2023 считаются Лионель Месси, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. При этом полный список претендентов включает в себя 30 футболистов.Ранее в СМИ появилась информация, что Лионелю Месси досрочно сообщили о победе в голосовании за «Золотой мяч». В минувшем сезоне нападающий «Интер Майами» принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 32 голами и 25 голевыми передачами.

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