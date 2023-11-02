Казахстан и Франция будут сотрудничать в области ядерной энергетики

Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Меиржан Юсупов заявил, что Framatome является одним из стратегически важных партнеров для «Казатомпрома».

«Уверен, что совместная кооперация позволит нам открыть новые перспективы для развития двусторонних отношений между нашими странами в области мирного использования атомной энергии», — подчеркнул Юсупов.

По информации пресс-службы компании, в рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан между «Казатомпром» и Framatome было подписано соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает реализацию совместных проектов в области ядерного топливного цикла, а также обучение и подготовку специалистов. headtopics.com

До этого пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева сообщала, что Казахстан готов увеличить объемы поставок нефти во Францию.

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