Каземиро получил травму в матче с «Ньюкаслом» и пропустит игру с «Фулхэмом»

На официальном сайте клуба вышла информация о том, почему бразильский опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед»«Прямо перед перерывом он получил травму, потому мы его и заменили. Мы должны подождать сутки, чтобы сделать окончательный вывод о его состоянии, но, думаю, что в субботнем матче с «Фулхэмом» мы его не увидим», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Кубковый матч закончился победой «Ньюкасла» со счётом 3:0. Голами отличились Мигель Альмирон, Льюис Холл и Джо Уиллок.

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