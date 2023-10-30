Кади высказался о борьбе за титул между «Краснодаром» и «Зенитом»

«Конкуренция с «Зенитом» за чемпионство? Мы абсолютно спокойны. Ничего страшного не произошло. Впереди нас ждёт очное противостояние в Санкт-Петербурге.

Это будет очень интересная игра. Мы надеемся, что она будет хорошей для нас и в ней победит сильнейший», — сказал Кади в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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