Кавай Ленард о переходе Хардена: «Круто, наверное. Он один из лучших игроков НБА»

Поражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости

Трехочковые Тайлера Хирро в концовке не спасли «Майами» от поражения в игре с «Нетс». «Хит» проиграли 4 матча кряду, они на 15-м месте на Востоке «Я все еще помню, что ты сказал». Стало известно, что произнес Стефен Карри перед тем, как поиздеваться над Диллоном Бруксом

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Перкинс выбрал между «Лейкерс» и «Клипперс» после обмена Джеймса ХарденаЧемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс поделился мнением о недавнем переходе разыгрывающего Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс». Прочитайте больше ⮕

– лучший правый защитник по версии FourFourTwo. Трент – 3-й, Канселу – 5-й, КарвахальФутболист «Манчестер Сити» занял первое место в списке из 10 лучших игроков на этой позиции. Прочитайте больше ⮕

Шакил О'Нил — о переходе Джеймса Хардена в «Клипперс»: чемпионство или провалЧетырёхкратный чемпион НБА, а ныне баскетбольный эксперт Шакил О'Нил критически высказался об обмене разыгрывающего Джеймса Хардена в в «Лос-Анджелес Клипперс». Прочитайте больше ⮕

Рашад Маккантс назвал игрока «Клипперс», которому может не понравиться переход ХарденаБывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Рашад Маккантс высказался о переходе разыгрывающего Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс». Прочитайте больше ⮕

Собянин: более 80 заявок подали на конкурс «Московская реставрация»Жители столицы смогут выбрать один из лучших проектов на портале «Активный гражданин». Прочитайте больше ⮕

Шэй Гилджес-Александер, Джейлен Джонсон и Д’Анджело Расселл – в Топ-10 игрового дня НБАНБА представила подборку лучших моментов матчей, которые состоялись 30 октября. Прочитайте больше ⮕