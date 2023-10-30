Кабмин Турции обсудит инициативы созыва мирной конференции по Ближнему Востоку

СТАМБУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Правительство Турции соберется во вторник под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Основным в повестке будет ситуация в Газе и инициативы Анкары по урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщил телеканалПо данным телекомпании, планируется, в частности, рассмотреть инициативы создания системы стран-гарантов и созыва мирной конференции по Ближнему Востоку, которые ранее высказал турецкий лидер.

В телефонном разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 29 октября Эрдоган сообщил о необходимости детального рассмотрения на встрече в верхах шагов по урегулированию конфликта в Газе, в частности прекращения огня и открытия гуманитарного коридора.о необходимости неукоснительного выполнения Израилем принятой в конце прошлой неделе ГА ООН резолюции по палестино-израильскому урегулированию.

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