Кабмин РФ упростил аттестацию соискателей ученой степени

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Правительство Российской Федерации разрешило аспирантам-очникам при соискании степени кандидата наук представлять на защиту диссертацию в виде доклада, содержащего обзор 10 научных публикаций, значимых для науки, техники и технологий.

«Аспиранты смогут уделять больше внимания своим исследованиям и быстрее выходить на защиту кандидатской диссертации», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина. С 1 сентября 2024 года в России начнет действовать обновленное положение о присвоении ученых званий доцента и профессора. Соответствующее постановление 21 октября подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал указ о реформе высшего образования в стране. Новая система будет состоять из трех ступеней — базового, специализированного образования и аспирантуры. Ее внедрят в российские вузы с 1 сентября 2025 года. headtopics.com

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