Каблуков: молодыми после выезда ехали на арену разгружать баулы, освобождались в 4-5 утра

Нападающий московского «Динамо»«Сейчас молодые чувствуют себя в первой команде более раскрепощённо. Дедовщины — такой, как раньше — нет.

Например, баулы сейчас в ведении сервисменов: когда прилетаешь с поездки, за тебя всё отвозят и разбирают. Раньше было по-другому. Мы вдвоём, допустим, с Володей Жарковым, прилетая ночью с выезда, ехали разгружать и раскладывать баулы. Старшие ребята из аэропорта отправлялись по домам, а мы — во дворец. Тогда ещё в ЦСКА были солдаты, приписанные к арене, один из них следил за вещами — нечто вроде каптёра.

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