Кабмин утвердил решение о продлении автомагистрали М-12 до Тюмени

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Строящаяся автотрасса М-12 будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 "Восток".

Таким образом, работы по продлению магистрали М-12 будут подразумевать в основном реконструкцию дорожного полотна. Как ожидается, это даст возможность завершить проект уже в 2024 году. В кабмине отметили, что новый маршрут трассы и изменение ее названия потребуют переименования двух других автотрасс. Это связано с тем, что до сих пор имя "Восток" носила трасса А-375 Хабаровск - Красный Яр - Ариадное - Чугуевка - Находка. Теперь она будет переименована. Кроме того, изменится название и дороги М-7 "Волга". В прежней редакции оно включало маршрут Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа.

Работа по создание трассы М-12 "Восток" ведется в рамках федерального проекта "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа - Западный Китай". headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: ТАСС »

Премьер Таиланда утвердил безвизовый режим для россиян на 90 днейПремьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин одобрил указ министерства внутренних дел страны о продлении безвизового режима для граждан России с 30 до 90 дней Прочитайте больше ⮕

Хабиб Нурмагомедов: в 2012-м году я предсказал, что у меня будет рекорд 27-0Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о предсказании по поводу своей карьеры в 2012-м году. Прочитайте больше ⮕

Власти планируют внедрить автоматическую проверку домашней работыСоответствующее решение может быть внедрено в школах до 2030 года. Прочитайте больше ⮕

Кабмин РФ утвердил требования к лекарствам, применяемым не по инструкцииС осени 2024 года эти препараты могут быть включены в стандарты медпомощи детям и клинические рекомендации. Прочитайте больше ⮕

«Он его перебоксировал». Шон О'Мэлли согласился с судейским решением по бою Фьюри-НганнуДействующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли высказался о боксёрском поединке между Тайсоном Фьюри и Фэнсисом Нганну, заявив, что судь приняли правильное решение, отдав победу британскому боксёру-тяжеловесу. Прочитайте больше ⮕

Кабмин Палестины заявил о недопустимости публикаций неофициальных данных о боях в ГазеПресс-служба правительства подчеркнула, что только палестинские власти уполномочены предавать информацию по этому вопросу Прочитайте больше ⮕