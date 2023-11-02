Кабмин РФ: строящуюся трассу М-12 продлят до Тюмени

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Строящуюся трассу М-12 решено продлить до Тюмени и переименовать ее в М-12 «Восток». Соответствующие изменения внесены в перечень дорог федерального значения и закреплены постановлением, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба российского кабмина.

«Теперь во всех официальных документах маршрут трассы М-12 «Восток» должен излагаться в новой редакции: Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень», - говорится в сообщении. По информации правительства, в состав М-12 решено включить участки трасс М-7 «Волга» и Р-242 Пермь – Екатеринбург, а также дорогу -351 Екатеринбург – Тюмень.

Реализацию проекта продления трассы М-12, подразумевающего, в частности, реконструкцию дорожного полотна, предполагается закончить в следующем году. Оцените материал Оставить комментарий (0) М-12продление дороги headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: aifonline »

Платную трассу М-12 переименуют в «Восток» и продлят до ТюмениПравительство России приняло решение продлить скоростную платную трассу М-12 до Тюмени и присвоить ей название «Восток». Об этом сообщается на официальном сайте правительства. Прочитайте больше ⮕

Кабмин утвердил решение о продлении автомагистрали М-12 до ТюмениРаботы по продлению магистрали М-12 будут подразумевать в основном реконструкцию дорожного полотна, сообщили в правительстве Прочитайте больше ⮕

Кабмин РФ запретил вывоз отходов и лома драгметаллов до 30 апреля 2024 годаПравительство поддержало инициативу Министерства промышленности и торговли. Прочитайте больше ⮕

Власти Таиланда утвердили увеличение срока безвизового пребывания россиянГраждане РФ смогут находиться в стране без визы до 90 дней. Прочитайте больше ⮕

Российские автоконцерны попросили у властей помощи в доставке авто в салоныВ РФ резко выросла стоимость транспортировки автомобилей до дилерских центров. Прочитайте больше ⮕

«Сочи» — «Факел». Сергей Ташуев пробудил командуВоронежцы поверили в главного тренера и продлят беспроигрышную серию. Прочитайте больше ⮕