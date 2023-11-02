КХЛ. «Салават» против «Ак Барса», СКА примет «Авангард», «Спартак» сыграет с ЦСКА

Поражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости

Агент Бабаев заявил, что Разину запрещено оскорблять игроков «Металлурга» в раздевалке. Шевченко добавил, что тренер давит на Яковлева, показывая отсутствие авторитетов Друэн и Татар пропустят матч «Колорадо» по решению тренера. Джонатан набрал 1 балл в 8 матчах, Томаш – 4 очка в 8 играх

Журналист Розен: «Джек Хьюз – один из лучших хоккеистов в мире. Удивлюсь, если он не наберет 115-120 очков. Это новая версия Патрика Кэйна» Шуми Бабаев: «Новое руководство «Авангарда» – суперадекватные люди. Хотел бы, чтобы мои топ-хоккеисты там играли. Курьянов – это тренер, вижу его главным» headtopics.com

Агент Кочеткова: «Не вижу заинтересованности «Каролины», чтобы Петя играл. Влияет договор, подписанный Мильштейном. Как сказал один агент: «Такой контракт сделала бы и моя теща» Пайгин забил победный гол в матче за фарм-клуб «Авангарда» в ВХЛ – сыграл в лиге впервые с сезона-18/19. Защитник был помещен в список отказов

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Защитник СКА Никишин набрал 8 очков в 3 матчах. 1.80 – коэффициент на минимум одно очко с «Ак Барсом»СКА примет «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ. Прочитайте больше ⮕

Хет-трики лидеров «Спартака» и «Салавата», конец чёрной серии «Магнитки». Итоги дня в КХЛ«Торпедо» не справилось с «Авангардом», а СКА приговорили бывшие в составе «Ак Барса». Прочитайте больше ⮕

СКА — «Ак Барс»: кто победит в центральном матче игрового дня КХЛ?Сегодня, 31 октября, СКА сыграет с «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Прочитайте больше ⮕

Куляш: СКА показал, что набирает ход, петербуржцы играют мощноБывший игрок сборной России и клубов КХЛ Денис Куляш прокомментировал исход матча СКА и «Ак Барса» (2:3). Прочитайте больше ⮕

Билялетдинов: «Ак Барсу» было важно сыграть и победить именно в таком составеГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над СКА (3:2) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Прочитайте больше ⮕

Нападающий «Ак Барса» Лукоянов: обыграть топ-клуб в Санкт-ПетербургеНападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов рассказал о победе над СКА (3:2) в матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ. Прочитайте больше ⮕