КНДР закрывает посольства в некоторых странах Африки и Европы

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Стало известно, что руководство Корейской Народной Демократической Республики приняло решение о закрытии посольств в Анголе и Уганде, странах, с которыми Северную Корею связывают дружеские отношения на протяжении полувека. Ранее, по словам южнокорейских СМИ, было закрыто посольство в испанском Мадриде, а его функции переданы дипмиссии в Италии.

О закрытии дипломатических представительств в Африке сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, упомянув, что послы нанесли прощальные визиты властям стран, в которых находились. Поскольку Северная Корея является одним из самых закрытых государств в мире, точной информации о причине закрытия дипмиссий нет. Чаще всего в сообщениях средств массовой информации фигурируют финансовые проблемы, с которыми сталкивается Северная Корея в условиях санкционного давления. По мнению экспертов, недостаток иностранной валюты вынуждает правительство КНДР экономить на посольствах.

В свою очередь в Южной Корее тут же радостно предрекли, что вскоре их северный сосед и перманентный противник лишится практически всех дипмиссий в мире.

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