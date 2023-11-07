Йокич отвечает на собственные вопросы и комментирует свое выступление

«На самом деле я могу просто говорить, потому что знаю, о чем вы собираетесь спросить», – сказал серб и начал отвечать на собственные вопросы. Йокич прокомментировал свое выступление, рассказал о том, как выступили молодые игроки команды, и поделился своими мыслями о выходе на четвертое место в истории лиги по количеству трипл-даблов.

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