Итоговый чемпионат WTA – 2023: результаты матчей четвёртого игрового дня

со счётом 6:0, 7:5. На счету Свёнтек один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов (56%). У американки ноль эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта (67%).Во второй встрече теннисистка из Туниса Онс Жабер оказалась сильнее чешки Маркеты Вондроушовой. Игра длилась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3. У Жабер один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов (45%).

В группе Бакалар» лидирует Джессика Пегула, на втором месте Арина Соболенко. Третьей идёт Елена Рыбакина, а замыкает четвёрку Мария Саккари.

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