Итоговый чемпионат WTA: Звонарева и Зигемунд сохраняют шансы на плей-офф

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.Российская теннисистка Вера Звонарёва вместе со своей напарницей Лаурой Зигемунд из Германии сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф Итогового чемпионата WTA в парном разряде. Правда, для этого необходимо победить в заключительном поединке группового этапа первых ракеток мира Кори Гауфф и Джессику Пегулу
. Задача, казалось бы сложная, но выполнимая. Вспомнить хотя бы третий круг Уимблдона, когда Вера и Лаура убрали американок с турнирного пути.«МЮ» так блёкло играет в нынешнем сезоне, что уже идут разговоры о возможном увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера. А болельщики других команд («Ман Сити», «Ньюкасл») вовсю троллят соперника, распевая неприятные для него песни. Команда тен Хага опустилась на восьмое место в таблице, а отставание от топ-5 уже составляет семь очков. И это после 10 туров! На этой неделе манкунианцы перенесли очередное унижение — проиграли «Ньюкаслу» (0:3) и вылетели из Кубка лиги. «Фулхэм» находится лишь на 14-м месте — вроде бы идеальный соперник для того, чтобы набрать три очка. Но «МЮ» в этом сезоне испытывает проблемы и с такими командами.«Динамо» сейчас – самая «горячая» команда КХЛ. За последние дни они поднялись на вершину турнирной таблицы лиги, выиграв семь матчей подря
Россия Последние новости
Написать комментарий
:
Источник: championat | Прочитайте больше »
Источник: championat | Прочитайте больше »
Источник: sportsru | Прочитайте больше »
Источник: championat | Прочитайте больше »
Источник: championat | Прочитайте больше »
Источник: sportsru | Прочитайте больше »