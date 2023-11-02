Итоговый чемпионат WTA – 2023: результаты матчей 4-го игрового дня

со счётом 6:0, 7:5. У Свёнтек был один эйс, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта (56%). На счету американки ноль эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта (67%).Во второй встрече теннисистка из Туниса Он Жабер оказалась сильнее чешки Маркеты Вондроушовой. Игра длилась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3. У Жабер один эйс, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта (45%).

В группе Четумаль на первом месте расположилась Ига Свёнтек, на втором Кори Гауфф. Третью строчку занимает Онс Жабер, на четвёртой находится Маркета Вондроушова.

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

Итоговый чемпионат WTA – 2023: результаты матчей 3-го игрового дняСегодня, 1 ноября, состоялись две встречи в группе Бакалар на итоговом чемпионате WTA – 2023 в Канкун (Мексика). Прочитайте больше ⮕

Итоговый чемпионат WTA — 2023: результаты матчей второго игрового дняВ Канкуне (Мексика) продолжается Итоговый турнир WTA — 2023. Прочитайте больше ⮕

Итоговый чемпионат WTA – 2023: расписание матчей третьего игрового дняВ Канкуне (Мексика) набирает обороты завершающий сезон-2023 Итоговый турнир WTA – 2023. Прочитайте больше ⮕

Итоговый чемпионат WTA — 2023: расписание матчей третьего игрового дняВ Канкуне (Мексика) набирает обороты завершающий сезон-2023 Итоговый турнир WTA – 2023. Прочитайте больше ⮕

Итоговый чемпионат WTA — 2023: расписание матчей четвёртого игрового дняВ Канкуне (Мексика) продолжается Итоговый чемпионат WTA – 2023. Прочитайте больше ⮕

Кубок России, 1 ноября: расписание матчей игрового дняСегодня, 1 ноября, состоятся несколько матчей групповой стадии Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 и несколько игр 1/8 финала Пути регионов. Прочитайте больше ⮕