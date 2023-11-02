Исход в никуда: как живут армянские беженцы в тени войны на Ближнем Востоке

На 1 января 2023 года население Армении составляло чуть меньше 3 млн человек, в Нагорном Карабахе проживало около 120 000. С 23 сентября по 2 октября, буквально за неделю, из Карабаха в Армению въехали более 100 000 вынужденных переселенцев; по данным миссии ООН, на 1 октября в непризнанной республике оставалось менее 1000 армян. Одномоментно в Армению переселилось дополнительно более 3% населения. Людей, не имеющих крыши над головой, вещей первой необходимости, а зачастую и денег.

Как рассказала Forbes заместитель главы городского округа Горис Ирина Елиан, в городе зарегистрировались около 90 000 беженцев. Остальные сразу проехали транзитом в другие районы Армении. При том что во всем округе своих жителей около 30 000, а непосредственно в Горисе — 16 000. Беженцев разместили в первую очередь в гостиницах, кто-то поселился в окрестных селах: у родственников или в арендном жилье.

Здесь раздают средства первой необходимости, представители чешской организации People in need выдают талончики, по которым можно единовременно набрать на 40 000 драм еды и гигиенических средств в определенных городских магазинах. В павильоне напротив волонтеры от имени той же организации при соучастии еще четырех международных благотворительных структур выдавали и талоны на питание в местном общепите. headtopics.com

Анна Аствацатурян Теркотт, наоборот, личность публичная. Родилась в Баку, где прожила до 11 лет. Она помнит, как в 1989 году ее семья пряталась во время бакинских погромов, как соседи-азербайджанцы тогда обманули погромщиков: сказали, что армян в доме нет. В том же году семья переехала в Ереван, где три года ютилась в подвале, потом эмигрировала в США. Еще подростком Анна вела записи о происходящем, которые в итоге превратились в книгу «Изгнание. В Никуда».

У нее в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 48 000 подписчиков, на ее призывы о благотворительных сборах охотно откликаются «друзья» — в первую очередь из США. «Люди мне доверяют, переводят деньги, — комментирует Анна. — Но мне самой хотелось, чтобы все было прозрачно. В нашем фонде, кроме меня и мужа, никого нет — никто не получает зарплату, все деньги тратятся непосредственно на проекты для Арцаха и Армении». headtopics.com

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