Источник: Цунода будет стартовать с пит-лейна на Гран-при Мексики из-за замены двигателя

«В этот уикенд Цунода будет стартовать с пит-лейна из-за того, что на его болид будет установлен полностью новый силовой агрегат», — написал Медланд на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).23-летний Юки Цунода занимает 16-е место в общем зачёте пилотов текущего сезона Формулы-1, набрав восемь очков. Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно завоевал титул чемпиона мира, который стал для него третьим подряд.

«Альфа Таури» располагается на последней, 10-й строчке в таблице Кубка конструкторов текущего сезона.

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