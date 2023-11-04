История тренера Джо Армаса, в 27 лет вывел Имбабуру в Лигу Эквадора, самый молодой тренер, стажировки в Реале и Аяксе Эквадорский парень по имени Джо Армас играл в молодёжной команде «Депортиво Кито». Юноше не удалось стать профессиональным футболистом, но он хотел остаться в футболе. Так в 17 лет Армас отправился в Испанию стажироваться как тренер. Всё затянулось на семь лет. За это время эквадорец побывал во многих известных клубах
. В Испании практиковался в «Реале», «Леганесе» и «Атлетике», в Нидерландах — в «Аяксе», ПСВ и «АЗ Алкмар». Чтобы обеспечивать себя, приходилось зарабатывать деньги в Европе. Параллельно с изучением игры он работал каменщиком, а в 2021 году решил вернуться домой и попробовать себя в родном футболе.«Я разослал более 120 резюме по всему Эквадору, но ни один клуб мне не ответил», — рассказывал Армас. После этого он предпринял ещё одну попытку. В новой рассылке указал, что готов работать бесплатно. Он просто хотел получить шанс в команде и начать тренировать. Даже вторая рассылка никого не заинтересовала, хотя Армас отправил в общей сложности 305 писем. В результате он собрал вещи и уехал в Гватемалу. Ему казалось, что раз в этой стране ниже уровень футбола, то ему будет проще найти работу. Это было заблуждением. Спустя месяц в Гватемале он снова вернулся в Эквадор. По возвращении домой Армас получил долгожданный звоно
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